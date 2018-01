POLITANO, CONCLUSO VERTICE NAPOLI-SASSUOLO

30 gennaio 2018

E' terminato a Milano il vertice di mercato tra Napoli e Sassuolo per Politano. Al momento i club non hanno raggiunto ancora un'intesa, ma l'agente del giocatore continua a sperare in un buon esito della trattativa. "Stiamo lavorando, la fiducia c'è ed è l'ultima a morire", ha spiegato Davide Lippi.