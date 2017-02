POLI: "DARO' SEMPRE IL 100%"

8 febbraio 2017

Andrea Poli è stato pubblicamente elogiato da Montella, ma a gennaio ha fatto più di un pensierino a lasciare il Milan. "Nella mia carriera ho quasi sempre giocato, è un anno e mezzo che faccio fatica ma non mi sono mai lamentato - ha spiegato il centrocampista a fine gara -. Mi sono sempre allenato bene, sono contento perché ho dimostrato di essere importante quando scendo in campo. Sono contento perché il campo mi manca, vivo per stare in campo. Andrò avanti così e darò sempre il 100% per questa maglia, indossarla per me è qualcosa di unico".