POGBA: "FUTURO? TUTTE VOCI, HO UN CONTRATTO CON LO UNITED"

09/09/2018

"Il futuro? Ho un contratto. Finché non mi vedrete sorridere con un altra maglia sono soltanto voci". Così Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e della Francia, intervistato da Telefoot parla delle voci che in estate lo hanno accostato a Barcellona e Juventus. Sul rapporto con Jose Mourinho, l'ex bianconero aggiunge: "Ci sono delle piccole cose, ma la relazione è sempre la stessa. Abbiamo obiettivo in comune, vogliamo vincere, questo è tutto ciò che conta".