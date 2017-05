POCHETTINO: "RESTO AL TOTTENHAM"

17 maggio 2017

Mauricio Pochettino chiude definitivamente la questione della sua possibile partenza dal Tottenham. Ai microfoni di BBC Sport, il tecnico argentino ha infatti dichiarato apertamente la sua intenzione di rimanere agli Spurs: "Non ci sono clausole nel mio contratto, rimarrò al Tottenham anche l'anno prossimo. Ci sono tante voci ma io sono impegnato con il club e non ci sono ragioni perché vada via. Sarò qui per il prossimo precampionato".