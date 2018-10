POCHETTINO: "NON ALLENERO' MAI IL BARCELLONA"

02/10/2018

"Il mio legame con l'Espanyol mi rende impossibile allenare il Barcellona. Ci sono valori nella vita che non possono essere comprati. Non posso cambiare i miei sentimenti". Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino alla vigilia del match con il Barcellona in Champions League ha escluso di poter allenare un giorno il club catalano. "Non so poi se loro mi apprezzerebbero".