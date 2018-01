PJACA, L'AGENTE AVVISA LA JUVE: "MAI PIU' UNA STAGIONE COSI'"

8 gennaio 2018

La Juve ha ceduto in prestito Pjaca (allo Schalke 04) con l'obiettivo di riaverlo al top nella prossima stagione, ma l'agente del giocatore avvisa i bianconeri: "La sua idea è quella di tornare da protagonista nella Juve - dice Marko Naletilic, agente del croato, a Ilbianconero.com -, ma se fisicamente starà bene non accetterà più una stagione come quella di quest’anno. Il ragazzo ha capito dopo la partita con il Bologna, dove non ha giocato nemmeno un minuto, che avrebbe avuto poco spazio a sua disposizione e per conquistarsi il Mondiale ha deciso di andare in prestito. Così abbiamo deciso di chiedere alla Juventus se ci fosse questa possibilità. Marotta e Paratici hanno accettato e insistito per fare un prestito senza riscatto. Abbiamo avuto richieste anche dall’Italia, ma ha preferito andare in Germania perché non voleva indossare un’altra maglia diversa da quella della Juventus".