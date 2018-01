PJACA, DOMANI LE VISITE CON LO SCHALKE

3 gennaio 2018

È praticamente fatta per il passaggio in prestito secco di Marko Pjaca dalla Juventus allo Schalke 04 fino al termine della stagione. Lo ha confermato il direttore sportivo della società tedesca Christian Heidel sottolineando che il croato "arriverà da noi giovedì" per sostenere le visite mediche di rito. Il calciatore 22enne è fermo dal marzo scorso a causa di un grave infortunio al ginocchio destro subito durante un match con la sua nazionale.