PISA, GATTUSO CERCATO DALLO SPORTING BRAGA

3 marzo 2017

Dopo le sfortunate esperienze con Sion, Palermo ed Ofi Creta, Rino Gattuso ha trovato la sua dimensione nel Pisa. Nonostante le difficoltà societarie, la squadra nerazzurra sta disputando un discreto campionato di Serie B e dovrebbe raggiungere la salvezza senza problemi. L'operato dell'ex centrocampista del Milan sulla panchina dei toscani non è rimasto inosservato, tanto che, come riporta Tuttosport, lo Sporting Braga starebbe pensando a lui per la prossima stagione.