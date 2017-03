PISA, GATTUSO: "POTREI FARE UN PASSO INDIETRO"

18 marzo 2017

Pari per il Pisa di Gattuso contro il Latina. Contrariato il tecnico dei toscani, che si sfoga nel post-partita: "Non abbiamo saputo gestire il risultato e chi è entrato ha dato veramente poco. C’è tanta rabbia per questo risultato. Sono io che guido questa barca, ma faccio fatica a far tirare fuori di più a questa squadra. Vedo le facce paurose dei ragazzi e quando si subisce gol è un blackout totale. Adesso devo capire se il problema sono io: se la mia squadra non mi ascoltasse più, allora sarei costretto a fare un passo indietro".