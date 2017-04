PISA, GATTUSO: "AL 99% VADO VIA"

29 aprile 2017

E' una stagione ampiamente compromessa quella del Pisa, lontano otto i punti dalla zona playout. Grande delusione per l'allenatore Gennaro Gattuso, che dopo aver portato in Serie B il club toscano ha annunciato che la sua esperienza in nerazzurro è ormai al capolinea: "Al 99% la mia avventura al Pisa è finita".