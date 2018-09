PIRLO: "POGBA PUO' TORNARE ALLA JUVENTUS"

14/09/2018

"Non mi stupirei se Pogba tornasse alla Juventus. Non mi stupirebbe perché la Juventus sta cercando i migliori e se uno va via non è detto che poi non possa ritornare". Queste le parole di Andrea Pirlo, ex centrocampista bianconero, ai microfoni di Tuttosport. L'ex azzurro, oltre ad aprire per il ritorno in bianconero di Pogba, si è complimentato con la dirigenza della Vecchia Signora per il colpo CR7: "All’inizio pensavo fosse soltanto uno dei tanti rumors estivi, poi ho chiamato Paratici e lui mi ha detto: 'È tutto vero, lo stiamo trattando'. Ho fatto i complimenti a lui, a Marotta e al presidente Agnelli. Ma nessuna nostalgia: in carriera ho già avuto la fortuna di dividere lo spogliatoio con tanti Palloni d’Oro".