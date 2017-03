PIRLO: "GUARDIOLA MI VOLEVA AL BARCELLONA"

6 marzo 2017

Andrea Pirlo ha svelato un interessante retroscena di mercato. "Avevamo giocato un'amichevole al Camp Nou e dopo la partita Guardiola mi chiamò per chiedermi se mi sarebbe piaciuto giocare nel Barça - ha spiegato a L'Equipe il centrocampista dei New York City -. Il Milan però in quel momento non voleva farmi andare".