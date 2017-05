PIQUE': "SPERO DI CHIUDERE AL BARÇA"

22 maggio 2017

Gerard Piqué, ai microfoni di Premium Sport, ribadisce il desiderio di terminare la carriera in Catalogna. "Sto molto bene a Barcellona, è il club della mia vita e vorrei continuare a giocare con la maglia blaugrana. La mia idea è di finire la carriera a Barcellona. L’Italia e il calcio italiano mi piacciono molto ma il mio amore per il Barcellona è molto grande. Forse da giovane, se non avessi avuto questa carriera con il Barca, avrei potuto provare, ma ora non mi immagino lontano da Barcellona".