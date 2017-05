PIQUE': "ALLEGRI? NON SO CHI SARA' IL PROSSIMO TECNICO"

22 maggio 2017

Interpellato sul futuro allenatore del Barcellona, Gerard Piqué si chiude a riccio. "Allegri come nuovo allenatore del Barcellona? Non so chi sarà il nostro prossimo allenatore - ha spiegato a Premium il difensore del Barcellona -. Ho un bel ricordo di Allegri già dai tempi del Milan e si vede che sta lavorando bene anche alla Juve. Ma non sappiamo chi sarà il nostro prossimo allenatore".