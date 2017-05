PIPPO INZAGHI: "UN GIORNO TORNERO' AL MILAN. SPERO"

5 maggio 2017

Pippo Inzaghi non ha smesso di pensare alla panchina del Milan. "La stagione qui a Venezia è stata fortificante. La promozione in B è un grande traguardo. Il Milan? Nei grandi club non c'è pazienza, non si aspetta. Era andata così. Ma io non ho mai smesso di pensare che un giorno, quando non lo so, potrei tornare sulla panchina rossonera".