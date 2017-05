PIPPO INZAGHI: "FUTURO? A VENEZIA STO BENE"

1 maggio 2017

Pippo Inzaghi resta a Venezia anche l'anno prossimo? Probabile, se non sicuro. La conferma dallo stesso ex tecnico del Milan: "Il futuro? Io ho un altro anno di contratto e non vedo grossi problemi, a bocce ferme parleremo, sarà fondamentale l'unità di intenti. La Serie B è un passo importante, la società sa dove dobbiamo potenziarci"