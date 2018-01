PIOVACCARI TORNA IN ITALIA: VA ALLA TERNANA

10 gennaio 2018

Federico Piovaccari torna a giocare in Italia. L'attaccante sta per firmare con la Ternana. Nella sua carriera tantissime esperienze, in Italia ma soprattutto all'estero. Ha debuttato in A con la Sampdoria, poi ha giocato con Steaua Bucarest, Eibar, Western Sydney, Cordova e in Cina al Zhejiang Yiteng.