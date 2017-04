PIOLI: "MI SENTO L'ALLENATORE DELL'INTER"

6 aprile 2017

Stefano Pioli ha parlato a Top Calcio 24: "Le valutazioni sono normali ma la media punti è una cosa concreta. Il lavoro che stiamo facendo sta portando risultati" ha detto l'allenatore dell'Inter, sempre alle prese con le voci di marcato che vorrebbero Simeone e Conte prime scelte di Suning per la panchina. "Il futuro? Apro la porta ma dietro non vedo nessuno... Sono concentrato, sereno e motivato. Stiamo lavorando bene, mi piace lo spirito, mi piace l'ambiente. Sono in un ambiente importantissimo, nella mia vita professionale mi sono sudato sempre ogni passo. Mi sento allenatore da Inter, sicuramente sì. E' un punto di partenza che potrà diventare d'arrivo come successi" ha aggiunto il tecnico nerazzurro. Il lavoro è positivo, il nostro obiettivo è quello di costruire qualcosa, dando continuità ai risultati. Vogliamo costruire, per l'Inter, un futuro ancora più importante".