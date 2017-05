PIOLI GIA' AVVISTATO A FIRENZE

10 maggio 2017

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Inter e il suo destino sembra già scritto. L'ex tecnico nerazzurro è stato avvistato a Firenze dove avrebbe incontrato Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina. Il faccia a faccia sarebbe andato in scena in un noto locale lontano da occhi indiscreti. Il nome di Pioli da tempo è uno dei più caldi per il dopo Paulo Sousa.