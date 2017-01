PETRACHI: "BELOTTI VIA SOLO PER LA CLAUSOLA"

16 gennaio 2017

Il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ha parlato di mercato prima del match contro il Milan: “La nostra identità è di cercare di lanciare giovani talenti e di migliorare anno per anno, però è difficile competere con squadre che fanno fatturati doppi e tripli rispetto al nostro. Vogliamo tenere i nostri campioni e cercare di competere per l’Europa, ma anche in questo caso non sempre si possono trattenere giocatori che ambiscono a giocare la Champions League. Ma noi ci proviamo: siamo riusciti a fare Iturbe e ora proveremo a fare un centrocampista per aumentare ancora il livello di questa rosa. Ci auguriamo che con la crescita del Toro anche i nostri talenti vogliano rimanere. Belotti? Sotto la clausola rescissoria non teniamo in considerazione alcuna richiesta, ma se la pagano non possiamo farci nulla. Noi speriamo che Belotti possa ancora fare tanto per noi, per arrivare in Europa.”