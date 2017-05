PETAGNA: "VOGLIO GIOCARMI L'EUROPA LEAGUE CON L'ATALANTA"

15 maggio 2017

Andrea Petagna vuole continuare la sua avventura all'Atalanta. A TikiTakaNews ha detto: "La prossima stagione voglio giocarmi l'Europa League con la maglia dell'Atalanta. Questa è stata una stagione eccezionale, Gasperini mi ha cambiato la vita e sono in una società che mi ha valorizzato. Non ho in mente altro".