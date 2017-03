PESCARA, SEBASTIANI: "NESSUNA OFFERTA"

9 marzo 2017

"L'offerta non è ancora arrivata. Quando arriverà la valuteremo. Ma se l'offerta non sarà quella congrua al valore della società e quella che riteniamo giusta, io, così come i miei soci, la rimanderemo al mittente e andremo avanti come stiamo facendo fino a oggi". Lo ha detto il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, riferendosi alla trattativa con l'ex ad e socio di minoranza Danilo Iannascoli, che aveva avanzato la proposta, tramite i suoi legali, di rilevare la maggioranza delle quote del club.