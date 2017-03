PESCARA, POSSIBILE RISOLUZIONE CON GILARDINO

4 marzo 2017

Stagione da dimenticare per Alberto Gilardino: l'attaccante del Pescara mercoledì dovrà operarsi al ginocchio e resta da capire quali potranno essere i tempi di recupero. E nel timore di nuovo lungo stop, non è da escludere l'ipotesi di una risoluzione del contratto tra il club abruzzese e l'ex milanista che in questa stagione, caratterizzata dai guai fisici, ha collezionato 15 presenze e una sola rete.