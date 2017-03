PESCARA, OCCHI SU NEIRA DEL MONTEVIDEO WANDERERS

14 marzo 2017

Come riporta il Messaggero, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è partito per il Sudamerica per incontrare il socio di minoranza del club Victor Mesa. Un viaggio che sarà un'occasione per monitorare diversi giocatori per rafforzare la squadra della prossima stagione. Uno dei nomi entrati in orbita biancazzurra è il diciannovenne Ignacio Neira, centrocampista uruguaiano del Montevideo Wanderers.