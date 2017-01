PESCARA: MATTIELLO, KASTANOS E MANDRAGORA

17 gennaio 2017

Affari in corso tra Juventus e Pescara. Le due società stanno parlando sostanzialmente di tre giocatori che Massimo Oddo vorrebbe a disposizione: si tratta di Federico Mattiello, Grigoris Kastanos e Rolando Mandragora. Per il cipriota è praticamente fatta, per gli altri due proseguono le trattative. Mandragora sarebbe un cavallo di ritorno, avendo disputato la scorsa stagione all'Adriatico.