PESCARA: DUBBIO CRISTANTE

23 gennaio 2017

Secondo quanto riportato da corrieredellosport.it, Bryan Cristante, che ha già un accordo con l'Atalanta, sarebbe trattenuto dal Pescara. Il club, infatti, non vorrebbe perdere il giocatore: ci vorebbe una contropartita come Carmona, che non trova spazio a Bergamo. Gli abruzzesi, poi, seguono anche Mattiello della Juve e sperano nel prestito.