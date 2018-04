PESCARA, DOMANI DEBUTTA PILLON

1 aprile 2018

Allenamento questo pomeriggio per il Pecara, al lavoro anche nel giorno di Pasqua, per preparare la gara di campionato di sabato prossimo a Palermo. La seduta del Poggio degli Ulivi è stata diretta dal preparatore Ermanno Ciotti, dopo l'esonero di Massimo Epifani, e in attesa del nuovo tecnico Giuseppe Pillon che nelle prossime ore firmerà il contratto per poi dirigere domani pomeriggio la sua prima seduta da nuovo allenatore del Delfino. Il 62enne tecnico trevigiano si legherà alla società abruzzese fino al 30 giugno. In caso di salvezza, possibile un allungamento del contratto.