PESCARA: BRUGMAN INTERESSA AL GENK

19 gennaio 2017

Sirene belga per Gaston Brugman. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centrocampista uruguaiano del Pescara è seguito con attenzione dal Genk che ha pronta un'offerta importante per il giocatore. Per sostituirlo la società abruzzese ha già avviato i contatti con la Juventus per Federico Mattiello.