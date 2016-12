PESCARA, AQUILANI VIA

22 dicembre 2016

"Nelle convocazioni - si legge su Pescaracalcio.com - non passa inosservato il tassello mancante Alberto Aquilani. Il ragazzo, che pur si è allenato regolarmente e senza alcun problema con il resto del gruppo durante questi giorni, nella mattinata è stato a colloquio con il presidente Daniele Sebastiani e il Ds Luca Leone. I dirigenti biancazzurri, dopo aver ascoltato la volontà del ragazzo, del suo procuratore e avallati dalla guida tecnica biancazzurra, sono giunti di comune accordo alla conclusione per la non partenza verso Palermo con la conseguente valutazione di una eventuale separazione nella prossima sessione di mercato".