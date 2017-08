PERMESSO OK, AURIER AL TOTTENHAM

30 agosto 2017

Serge Aurier al Tottenham, ci siamo. Il terzino della Costa d'Avorio ha ottenuto il permesso di lavoro per il Regno Unito, una procedura che è dovuta passare per la verifica della sua fedina penale, non immacolata. Ora gli Spurs possono concludere l'acquisto del giocatore dal Psg, sulla base di 23 milioni di sterline. Aurier ha già sostenuto le visite mediche, manca l'annuncio.