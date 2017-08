PERISIC-UTD, MOURINHO: "SE NON ARRIVA NESSUN PROBLEMA"

18 agosto 2017

Una conferma indiretta della permanenza di Ivan Perisic all'Inter arriva dalle parole in conferenza stampa di José Mourinho: "Non penso che la nostra società sarà ancora attiva sul mercato in entrata - ha detto lo Special One, come riporta fcinternews -. Avevo parlato con Woodward chiedendo quattro acquisti, ma da parte mia non c'è alcuna pressione sul club. Il direttore è libero di lavorare senza ansie, anche perché davanti a noi ci saranno altre sessioni di mercato. Posso dire di essere soddisfatto della rosa che mi è stata messa a disposizione e che non ho alcun tipo di problema a rinunciare al quarto acquisto".