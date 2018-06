PERIN: "JUVE? SONO PRONTO PER IL SALTO DI QUALITA'"

2 giugno 2018

Mattia Perin è a un passo dalla Juve e verso la sfida contro l'Olanda, proprio a Torino, il portiere azzurro fa capire che si sente ormai bianconero. "Mi sento pronto per il salto di qualità. Mi giocherei il posto ovunque, avere un compagno forte in porta non mi spaventa. Dal punto di vista caratteriale sono cambiato negli ultimi due anni, credo in positivo. Mi sento migliorato e con più equilibrio", ha detto l'ormai ex del Genoa.