PERIN: "NON SONO ANCORA DELLA JUVE"

4 giugno 2018

Protagonista di un'ottima prestazione con la maglia della Nazionale, Mattia Perin è in procinto di lasciare il Genoa per trasferirsi alla Juventus. Il portiere però frena: "Stano parlando le due società, non sono ancora della Juve". A congedarlo, però, Mimmo Criscito: "Dispiace che lasci il Genoa".