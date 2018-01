Perez sogna un nuovo tridente Real: in vendita Cr7, via Bale e Benzema. Obiettivi: Neymar, Hazard e... Icardi

17 gennaio 2018

Uno scenario rivoluzionario, tale da sconvolgere come mai prima è avvenuto il panorama calcistico europeo, in un rimescolamento mai visto. E' quanto delineano oggi i quotidiani sportivi spagnoli, all'indomani dell'annunciata decisione del presidente Florentino Perez di dare il via libera alla cessione di Cristiano Ronaldo. Un addio dal Real che riguarderebbe però anche altri due big merengues, Bale e Benzema: uno stravolgimento totale, insomma, la cancellazione della tanto decantata BBC blanca (di per sè, a dire il vero, già in parte minata dalle ripetute defezioni del gallese) per lasciar spazio a un'era di nuovi "galacticos". Quali? A Madrid non hanno dubbi. O per lo meno, hanno chiaro quali sono gli obiettivi. Neymar, in primis, poi Hazard e Icardi, in ballottaggio con Lewandowski e Kane. Insomma, il meglio del meglio. Sogno, illusione, follia? Tutto può essere, ma la storia insegna che Perez ha raramente fallito nelle sue campagne di mercato.