Pepito Rossi, addio al Celta Vigo. C'è l'idea Lazio

19 gennaio 2017

Pastorello ha escluso un addio alla Spagna in questa sessione di mercato, per motivi legati al regolamento: "Giuseppe non può spostarsi in questa sessione invernale del calciomercato - spiega l'agente Fifa- in quanto è già sceso in campo con le maglie di due club diversi e il regolamento non consente che ne indossi una terza".

Il cartellino di Giuseppe Rossi è ancora di proprietà della Fiorentina, ma il futuro del giocatore sembra lontano da Firenze. E' sempre forte l'interesse della Lazio, confermato dallo stesso Pastorello, che vorrebbe portarlo in biancoceleste la prossima estate per formare con Immobile una coppia di tutto rispetto e per far sì che finalmente l'ex giocatore del Manchester United trovi una sistemazione stabile.