PELLISSIER: "RITIRO? NON ORA"

22 marzo 2017

Sergio Pellissier ha rimandato ogni discorso di addio al calcio. "Se non avessi quella voglia, quella determinazione, quell'entusiasmo ancora adesso di scendere in campo, di volermi conquistare il posto, di voler fare ancora gol, voler fare ancora presenze in Serie A, sarei il primo ad appendere le scarpe al chiodo. Ma non è questo il momento, ho ancora un anno di contratto. Mi auguro che il mio fisico regga e mi dia la possibilita' di giocare ancora qualche anno", ha detto a Radio24.