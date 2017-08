PELLEGRI-SALCEDO AL MILAN: "UNO DEI DUE A GENNAIO"

31 agosto 2017

I giovani talenti del Genoa, Salcedo e Pellegri, resteranno in rossoblù. I due giocatori sono stati vicini a Milan, ma non c'è stato l'accordo, se ne riparlerà a gennaio. Beppe Riso ha spiegato: "Abbiamo posto le basi per uno dei due, ma a gennaio, non ora".