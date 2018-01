Pellegri, Juve beffata: il Monaco prende il 16enne dal Genoa per 31 milioni

27 gennaio 2018

Nel giorno dell' addio al calcio di Francesco Totti , parte del palcoscenico se l'era presa Pietro Pellegri . Era il 28 maggio 2017, aveva 16 anni, e con quella rete (nel 3-2 per la Roma contro il Genoa ) diventava il più giovane calciatore della storia a segnare un gol in serie A . Dopo sei mesi, ha ancora 16 anni, ma il Genoa non è più la sua squadra. Il Millennials più famoso del nostro calcio, infatti, è stato acquistato dal Monaco , che ha bruciato la Juventus con un'offerta davvero irrinunciabile: 31 milioni di euro (21 subito e 10 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita) al club rossoblu, ingaggio da un milione l'anno per Pellegri. Che, essendo minorenne, ha potuto firmare un contratto di "soli" due anni e mezzo.

Pietro Pellegri, quindi, 3 reti in 9 presenze, lascia l'Italia per cercare fortuna a Montecarlo: lo attendono le visite mediche e la firma sul contratto. Si metterà subito a disposizione di mister Leonardo Jardim e si impegnerà per conquistare un posto in squadra. In questo senso, il Monaco è il club ideale: se sei bravo, giochi anche se sei un ragazzino. Un ragazzino per il quale la Juve non ha ritenuto opportuno spendere più di 30 milioni.