PELLEGRI: "CONVINTO DAL PROGETTO DEL MONACO"

28 gennaio 2018

Attraverso il sito ufficiale del Monaco, Pellegri ha parlato della sua scelta di approdare in Ligue 1, a soli 16 anni: "Sono molto felice d'aver firmato. In breve sono stato convinto dal progetto del Monaco, che permette ai giovani come me di crescere e realizzarsi - ha spiegato l'ex attaccante del Genoa -. Lavorerò duramente per diventare un calciatore importante".