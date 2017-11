3 novembre 2017

Accostato da almeno due mesi alla panchina del Milan (se Montella dovesse saltare), Paulo Sousa ha scelto ... la Cina. Il Tianjin Quanjian, allenato da Cannavaro destinato a passare allo Guangzhou, ha scelto il portoghese come prossimo tecnico e il procuratore di Paulo Sousa va in Cina per definire l'accordo. Niente di ufficiale, fino a questo momento.