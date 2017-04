PAULINHO: "RESTO IN CINA"

18 aprile 2017

Paulinho non lascerà il Guangzhou Evergrande, club in cui è arrivato nel giugno 2015 e con cui a gennaio ha firmato un rinnovo di contratto. "I rumors di mercato sono normali nel calcio, il mio agente deve aver ricevuto richieste da parte di alcune società europee - ha dichiarato il centrocampista brasiliano ai media cinesi - . Ma mi piace la Cina, vorrei restare qui per vincere altri titoli".