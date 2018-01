PATO: "MILAN? CI POTREI PENSARE..."

8 gennaio 2018

Alexandre Pato strizza l'occhio al Milan. "Il Milan è la mia casa, è stata la mia prima squadra fuori dal Brasile, il club che mi ha dato l'opportunità di essere conosciuto in tutto il mondo - ha spiegato l'attaccante del Tianjin Quanjin -. Ritorno in rossonero? Non si può mai sapere nel calcio". "Oggi gioco in Cina e sto bene qua, ma nel futuro chissà cosa può succedere - ha aggiunto -. Se mi arrivasse una proposta dal Milan o dall'Europa ci potrei pensare...".