PATO: "FELICE IN CINA, MA NON SI SA MAI..."

10 gennaio 2018

In un'intervista a Lance, Alexandre Pato apre ad un possibile ritorno in Europa: "In questo momento mi trovo bene qui in Cina al Tianjin Quanjian. Ma il Milan è stata la mia casa, in Europa mi sono sempre espresso al meglio e nel calcio non si sa mai. Dovesse arrivare un'offerta da qualche club europeo...".