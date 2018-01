PASTORE: "VOGLIO CHIUDERE LA CARRIERA AL PSG"

11 gennaio 2018

Javier Pastore, rientrato dalle vacanze di Natale in ritardo e al centro delle polemiche insieme e Edinson Cavani in casa PSG, rompe il silenzio e giura amore eterno ai parigini. "Non ho mai parlato con Thiago Silva del mio problema o del mio futuro, non ho mai messo sotto pressione nessuno, non è il mio stile - ha scritto su Instagram - Non ero a conoscenza del problema che avevo e questo mi ha fatto arrivare in ritardo. Sono sempre stato fedele. Non è vero che voglio andarmene! Mi piacerebbe rimanere qui per finire la mia carriera"£.