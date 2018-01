PASTORE, L'AGENTE: "IL PSG NON VUOLE VENDERLO MA..."

29 gennaio 2018

"Il Psg non vuole vendere Pastore. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta reale e concreta, il Psg non si opporrebbe ad una soluzione che significasse la felicità di Javier e la sua felicità vuole dire giocare". Lo ha detto l'agente del Flaco, Marcelo Simonian, in esclusiva a Fcinter1908.it - Gli vogliono molto bene. Il rapporto con l’emiro, Nasser, Antero e tutto il Psg è davvero ottimo. Non farebbero mai niente per danneggiarlo".