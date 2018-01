PASTORE: "AMO IL PSG, NON CAMBIERÓ"

7 gennaio 2018

Javier Pastore dichiara amore al Psg e allontanta l'Inter. L'attaccante argentino a Yahoo è stato chiaro: "Amo Parigi, amo il Psg. Non farei mai nulla contro questo club, per me è come una famiglia. Ho dovuto sistemare delle questioni personali. Ero il primo a credere nel progetto dei parigini e ci credo ancora. Credetemi, sono stato e sarò sempre fedele al Psg. Non cambierò".