PARMA, UFFICIALE: PRESO GAZZOLA DAL SASSUOLO

16 gennaio 2018

Con una nota sul proprio sito internet, il Parma comunica "l'acquisto a titolo definitivo di Marcello Gazzola (Borgo Val Di Taro, 3 aprile 1985) dall'Unione Sportiva Sassuolo Calcio. Il giocatore, che ha firmato un contratto fino al 30.06.2019, in questa stagione ha disputato 9 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia".