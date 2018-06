PARMA, SALA E QUAGLIARELLA PER IL POKER DI ACQUISTI DALLA SAMP

16/06/2018

Il Parma è vicinissimo alla chiusura per gli arrivi di Viviano e Silvestre dalla Sampdoria, ma l'asse con i blucerchiati può proseguire. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds gialloblù faggiano ha chiesto informazioni per l'esterno Jacopo Sala. Inoltre, resta vivo l'interesse per Quagliarella, ma, per il momento, il presidente doriano Ferrero dice no alla cessione dell'attaccante.