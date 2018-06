PARMA, OCCHI SU BRIGNOLA E THOMASSON

5 giugno 2018

È un Parma scatenato quello che si appresta a tornare in Serie A: i gialloblù vogliono farlo dalla porta principale e i primi giorni di giugno sul mercato ne sono la dimostrazione. Per Brignola del Benevento i ducali provano il sorpasso sulla Fiorentina – riporta la Gazzetta dello Sport – e intanto sondano il terreno per Thomasson, mediano in forza al Nantes. Da valutare la pista per Gabbiadini dal Southampton.