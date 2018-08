PARMA, IL DS: "NON PRENDEREMO SVINCOLATI"

21/08/2018

Il ds del Parma, Daniele Faggiano, chiude le porte al mercato degli svincolati. "Non aspettatevi nessuno e, più in generale, nessuno si attenda cose che vanno oltre il nostro budget e le nostre risorse. Io ho fatto il massimo che ho potuto con quello che mi hanno dato. C'è un limite oltre il quale è giusto non andare", ha detto alla Gazzetta di Parma.